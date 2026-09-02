ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2026

Papa: cura del Creato, non è troppo tardi, serve profonda conversione

Castel Gandolfo, 2 set. (askanews) - "Non è ancora troppo tardi, il tempo del Creato ci chiama a una profonda conversione. Ciò che è stato utilizzato per la distruzione può essere reindirizzato verso la vita, per la cura dei poveri, il nutrimento degli affamati e la salvaguardia del creato". Così Papa Leone XIV nell'omelia per la Messa per la Custodia della Creazione, celebrata nella Giornata Mondiale di Preghiera per la Cura del Creato - nel Giardino della Madonnina del Borgo Laudato si, nei Giardini Pontifici di Castel Gandolfo.

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