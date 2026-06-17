Papa: bene l'accordo Usa-Iran. Prego per pace giusta in Ucraina

Città del Vaticano, 17 giu. (askanews) - "Accolgo con soddisfazione il raggiungimento di un accordo tra la Repubblica islamica dell'Iran e gli Stati Uniti d'America che sarà firmato nella giornata di venerdì". Lo ha detto Papa Leone XIV al termine dell'udienza generale in piazza San Pietro. Il pontefice ha poi detto di sperare che l'intesa sia vista "quale incoraggiante risultato di un paziente lavoro di dialogo e di negoziazione" e ha poi espresso "gratitudine ai paesi che si sono impegnati per favorire l'incontro tra le parti e rendere possibile tale intesa".

Papa Prevost ha auspicato che "questo accordo possa contribuire a rafforzare la fiducia reciproca, la sicurezza e la stabilità nel Medio Oriente promuovendo percorsi di dialogo e di cooperazione tra i popoli". Parlando invece di Ucraina, ha dichiarato: "Arrivano invece notizie dolorose sulla guerra in Ucraina che continua ad allargarsi. Tante vittime innocenti, soccorritori uccisi, chiese e luoghi del patrimonio culturale devastati dalle fiamme".

"Sono vicino a quanti piangono i propri cari, ai feriti e a coloro che, in mezzo alla violenza, continuano a servire la vita con coraggio", ha poi aggiunto. Il Papa ha, infine invitato tutti "a pregare perché questa guerra - ha detto - finisca".