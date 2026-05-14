Papa: bene Atenei impegnati per diritto studio e chi fugge da guerre

Roma, 14 mag. (askanews) - "Ho accolto con grande gioia l'invito a incontrare la comunità universitaria della Sapienza - Università di Roma. La vostra Università si caratterizza come polo d'eccellenza in diverse discipline e, al contempo, per il suo impegno in favore del diritto allo studio, anche di chi ha minori disponibilità economiche, delle persone con disabilità, dei detenuti e di chi è fuggito da zone di guerra". Lo ha detto il Papa, in visita all'Università La Sapienza, nel suo discorso rivolto agli studenti. Nel corso della sua visita, il Pontefice ha incontrato la comunità accademica e ha sottolineato l'impegno dell'istituzione nei confronti dell'istruzione, dell'inclusione e delle iniziative umanitarie.

"Apprezzo molto che la Diocesi di Roma e la Sapienza abbiano firmato una convenzione per l'apertura di un corridoio umanitario universitario dalla striscia di Gaza - ha sottolineato il Pontefice -. È dunque importante per me, che sono Vescovo di Roma da poco più di un anno, potervi incontrare".