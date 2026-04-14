ULTIME NOTIZIE 14 APRILE 2026

Papa ad Annaba (antica Ippona), messa nella Basilica di Sant'Agostino

Annaba (Algeria), 14 apr. (askanews) - Il Papa ha celebrato la messa nella Basilica di Sant'Agostino, nel promontorio di Annaba, l'antica Ippona, terra dell'influente teologo e vescovo romano di origine nordafricana. È stato questo uno dei momenti più intensi della sua seconda giornata in Algeria, dopo la visita in mattina agli scavi archeologici.

La Basilica di Sant'Agostino ad Annaba, nord-est dell'Algeria, conserva in una teca la reliquia dell'avambraccio destro dell'autore de "Le Confessioni".

Alla celebrazione con Leone erano presenti il cardinale Jean-Paul Vesco, arcivescovo di Algeri e Cristobal Lopez Romero,

arcivescovo di Rabat.

"Quando ci chiediamo come sia possibile un futuro di giustizia e di pace, di concordia e di salvezza, ricordiamoci che stiamo facendo a Dio la stessa domanda di Nicodemo: ma davvero la nostra storia può cambiare? Siamo così carichi di problemi, insidie e tribolazioni! Davvero la nostra vita può ricominciare da capo? Sì!", ha detto il Papa durante la messa.

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