Papa ad Acerra, Mantovano: governo c'è, serve risveglio coscienze

Acerra (Na), 23 mag. (askanews) - "Questo governo continuerà a lavorare e in seguito al messaggio del Papa di oggi, i propri sforzi continueranno ad esserci in modo incessante". Lo ha assicurato il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Alfredo Mantovano, presente ad Acerra, per la visita del Papa nella Terra dei Fuochi.

Un "risveglio delle coscienze" che Mantovano si augura "ci sia", anche perché "questo territorio ha tante associazioni, ha tante persone che per anni hanno denunciato ciò che non andava bene".

"Questa terra è bellissima - ha aggiunto Mantovano - ha conosciuto delle tragiche fragilità determinate anche da interventi criminali e da incurie di vario tipo e sono durati decenni. Il governo oggi si è assunto fino in fondo questa responsabilità, istituendo già da tempo un gruppo di lavoro che si è dotato di strumenti normativi più adeguati. Penso al decreto legge 116 dello scorso anno e strumenti operativi per mettere a terra le nuove norme, dai droni al potenziamento della videosorveglianza fino a una quantità di risorse umane superiori rispetto al passato. Questo - ha sottolineato Mantovano - ha permesso da un lato di eliminare tonnellate e tonnellate di rifiuti dalle strade di quest'area; dall'altro, c'è ancora tanto lavoro da fare". Per il sottosegretario occorre "intervenire con forza contro chi, nonostante tutto, continua a esercitare questo crimine sul territorio, continua a ferirlo e a violarlo"