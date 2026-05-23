ULTIME NOTIZIE 23 MAGGIO 2026

Papa ad Acerra, bagno di folla per Leone XIV, oltre 12mila fedeli

Acerra (Na), 23 mag. (askanews) - Bagno di folla per Papa Leone al suo arrivo in piazza Calipari, ad Acerra, per il secondo appuntamento della visita nella Terra dei Fuochi. Qui l'abbraccio della cittadinanza, oltre 12mila persone. Il Papa ha attraversato l'area a bordo della papamobile, salutando e benedicendo bambini.

E c'è chi ha "allungato" al Pontefice "L'Osservatore acerrano", il foglio-giornale che, richiamando il giornale vaticano (Osservatore Romano), è stato distribuito ai fedeli per la speciale visita. "Benvenuto Papa Leone XIV" è il titolo che campeggia a tutta pagina. Papa Leone è il primo pontefice a recarsi nella Terra dei Fuochi.

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