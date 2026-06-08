ULTIME NOTIZIE 08 GIUGNO 2026

Papa: "Abusi sono piaga della Chiesa, bisogna riparare e prevenire"

Madrid, 8 giu. (askanews) - Il Papa ha definito gli abusi perpetrati da preti cattolici "una piaga", parlando a Madrid, nella sede della Conferenza episcopale di Spagna, a tutti i vescovi iberici.

"Il nostro cammino è costellato di incontri, e tra questi non mancheranno coloro che stanno attraversando momenti bui e che ci chiedono di diventare per loro dei samaritani. Uno dei più dolorosi è quello con coloro che sono stati feriti proprio da chi avrebbe dovuto prendersi cura di loro, anche da membri del clero - ha detto - di fronte a questa piaga, la comunità ecclesiale è chiamata a rispondere con l'ascolto, la verità, la giustizia, la riparazione e un impegno sempre più deciso nella prevenzione e nella cultura della cura. Ogni persona ferita deve poter trovare ascolto sincero, accoglienza, protezione e vie concrete di guarigione".

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