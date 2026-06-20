ULTIME NOTIZIE 20 GIUGNO 2026

Papa a Pavia, Cnao: visita Leone rafforza connubio scienza e fede

Pavia, 20 giu. (askanews) - "Questa giornata rappresenta per noi una grandissima emozione, siamo veramente molto contenti di ricevere il Papa qui al Cnao e per noi rappresenta un coronamento, uno stimolo per continuare sulla strada intrapresa. È una strada dove la scienza, la tecnologia si mette al servizio della cura dei pazienti": così il direttore generale del Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica, Sandro Rossi, a poche ore dall'arrivo di Papa Leone a Pavia. Prima tappa per il Pontefice sarà proprio il Cnao.

"Abbiamo trattato al Cnao finora oltre 6.000 pazienti affetti da neoplasie che sono difficili da curare in altro modo - ha aggiunto Rossi - dove la precisione e la capacità efficace e terapeutica delle radiazioni che produciamo sono essenziali per la buona riuscita del trattamento". La visita del Papa rappresenta un gesto prezioso per rafforzare il connubio tra scienza e fede. "Seguendo anche l'enciclica Magnifica Humanitas del Santo Padre - spiega il dg - qui la scienza e la tecnologia non sono fine a se stesse, non sono spinte all'eccesso per il delirio di onnipotenza dell'uomo che governa la natura ma sono in realtà a servizio del paziente, a servizio dell'uomo. Effettivamente si realizza quello che anche Sant'Agostino aveva prefigurato, ovvero come il connubio tra la ragione e la fede, tra la ragione e l'umanità al servizio della persona nella maniera più completa possibile".

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