ULTIME NOTIZIE 08 MAGGIO 2026

Papa a Napoli: serve presenza Stato, no spazio a malavita

Napoli, 8 mag. (askanews) - Di fronte a situazioni di disuguaglianza sociale, divario economico, gap tra centro e periferie, "realtà che talvolta assumono dimensioni preoccupanti, la presenza e l'azione dello Stato è più che mai necessaria per dare sicurezza e fiducia ai cittadini e togliere spazio alla malavita organizzata". Così il Papa nell'incontro in piazza del Plebiscito, a Napoli, con la città partenopea.

"In questo contesto - ha aggiunto - sono tanti i napoletani che coltivano il desiderio di una città riscattata dal male e guarita dalle sue ferite. Spesso si tratta di veri e proprio eroi del sociale, donne e uomini che si prodigano ogni giorno con dedizione, talvolta anche solo col portare avanti fedelmente il proprio dovere, senza apparire".

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