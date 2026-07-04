ULTIME NOTIZIE 04 LUGLIO 2026

Papa a Lampedusa, attivista lo ringrazia per visita al cimitero migranti

Lampedusa, 4 lug. (askanews) - Papa Leone XIV è arrivato a Lampedusa dove ha inaugurato e benedetto al Molo Favaloro la targa che intitola il Molo a Papa Francesco. Si tratta di una placca su una scultura che richiama la forma di una conchiglia, su cui è scritto "Molo Papa Francesco. Luogo di approdo, speranza e umanità. Lampedusa IV Luglio 2026. Papa Leone XIV e la comunità delle pelagie posero".

Qui ha salutato la folla fra cui c'era anche Tareke Brhane, presidente del Comitato 3 Ottobre, organizzazione non profit fondata all'indomani del naufragio di Lampedusa del 3 ottobre 2013, che ha fermato il Papa per ringraziarlo. "Santità, grazie per aver visitato il cimitero dei migranti. È l'unico leader al mondo ad averlo fatto", ha detto.

Subito dopo Prevost ha saluto alcuni migranti, circa venti, ospitati nell'hotspot, con diversi operatori che li assistono. "Ci ha incoraggiato e benedetto - ha raccontato uno dei migranti dell'hotspot di Lampedusa - sono molto emozionato e contento di questo incontro".

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