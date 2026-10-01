Paola Turci canta l'"Amore a dismisura" nel suo nuovo album

Milano, ott. (askanews) - Cantautrice raffinata e con una voce intensa e riconoscibile, Paola Turci, a distanza di sette anni dal precedente lavoro torna con l'album "Amore a dismisura", frutto di un percorso di scrittura e interpretazione che attraversa identità, fragilità, trasformazione e memoria emotiva.

"L'amore a dismisura sembra un po' un ossimoro, perché mi sono interrogata spesso su cosa significa amore, cosa significa amore tossico, perché per me sono due termini che non possono stare insieme. Amore passionale è ciò che non si riesce a contenere però diciamo che poi scavalca i confini della definizione di amore. Ecco sono tutte canzoni dove c'è questa la dimensione dell'amore che si chiede che è amore o non è".

Nato dall'esigenza di esplorare l'amore oltre le sue definizioni più immediate, questo album è più di un lavoro autobiografico.

"Quando ho scritto questo disco non ho pensato di raccontare la mia storia personale certamente è autobiografico perché nasce dal punto delle mie domande, mia immaginazione ma non racconta le mie storie private questo assolutamente ci sono delle metafore, ci sono dei modi di vedere e di concepire l'amore e ci sono dei momenti anche in cui prevale la rabbia".

Paola Turci lo porterà dal vivo in "Live a dismisura", due concerti-evento il 29 novembre a Milano e il 3 dicembre a Roma.

"Questi due concerti sono proprio fatti apposta per suonare questo disco e per mettere insieme un po' tutta la mia storia".