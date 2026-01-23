Panama cerca l'Europa: turismo in forte espansione

Madrid, 23 gen. (askanews) - Alla FITUR, uno dei principali appuntamenti mondiali per il turismo, Demetrio Maduro, presidente del board di Promtur Panama/VisitPanama, traccia la strategia con cui Panama vuole consolidarsi come meta turistica globale.

Il settore nel Paese è in forte espansione, con cifre record di visitatori internazionali e un'attenzione crescente ai mercati europei come Spagna, Francia e Germania. Panama punta a diversificare le rotte, rafforzare i collegamenti aerei e valorizzare la propria offerta di natura, cultura, sicurezza e gastronomia, proponendosi come destinazione unica per esperienze autentiche.

"Il Panama turistico - spiega Maduro - si sta evolvendo in modo molto positivo. Nel 2024 abbiamo avuto 2,4 milioni di turisti internazionali, registrando una crescita del 71% rispetto all'anno precedente. Al momento ci stiamo concentrando sulla vetrina di Fitur perché stiamo aprendo diverse possibilità e osservando i mercati europei; in particolare, Spagna, Francia e Germania: sono i nostri obiettivi principali in questo periodo. Crediamo che Panama si trovi in un momento di crescita in tutti gli aspetti del turismo, grazie a un'offerta che spazia dalle spiagge alla gastronomia, fino al turismo d'avventura, il tutto in un paese molto sicuro per tutti".

"In questo momento il mercato europeo è prioritario per Panama. Come accennato, disponiamo di diverse linee aeree, stiamo collaborando con grossisti e agenzie di viaggio e siamo in fase di negoziazione con nuove compagnie aeree dall'Europa. Siamo certi di poter raggiungere i nostri obiettivi a medio termine, poiché il mercato europeo è per noi fondamentale". Secondo Maduro, "il turista italiano, così come quello europeo in generale, cerchi un mercato come quello panamense: un mercato unico, caratterizzato da avventura, gastronomia, diversità e cultura. Soprattutto, Panama è un paese sicuro che ha molto da offrire. Gli europei cercano l'autenticità ed è proprio su questo che Panama si sta concentrando: un turismo autentico che possa garantire un'esperienza profonda a chiunque ci visiti".