Palmi, violenza sessuale di gruppo su due minorenni, 4 arresti

Roma, 15 nov. (askanews) - Violenza sessuale aggravata ai danni di due minorenni originarie della Piana di Gioia Tauro. Con questa accusa la polizia di Palmi ha eseguito, tra Seminara (Rc) e altre province del Nord Italia - Preganziol (Tv), Cislago (Va) e Desio (Mb) - la misura della custodia cautelare in carcere per tre persone e quella degli arresti domiciliari per un'altra.

All'operazione hanno partecipato anche la Squadra Mobile di Reggio Calabria e diversi commissariati distaccati della regione, oltre alle Squadre Mobili di Treviso, Varese e Monza Brianza.

Le indagini hanno portato a ritenere che i tre giovani, legati da parentela a vari esponenti di vertice di cosche di 'ndrangheta, e un altro, parente di un amministratore locale, abbiano compiuto violenze di gruppo ai danni delle due minorenni, reiterate nei confronti di una e almeno in un'occasione nei confronti dell'altra, tra l'estate 2022 e il 2023. Inoltre, sono stati eseguiti 16 decreti di perquisizione personale e domiciliare a carico di 16 indagati per lo stesso reato in concorso, di cui 4 minorenni, durante i quali sono stati sequestrati dispositivi elettronici, informatici e cellulari.