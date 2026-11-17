Roma, 17 nov. (askanews) - L'Università Roma Tre ricorda i cento anni dalla posa della prima pietra dell'allora "Cinema-Teatro Garbatella" con "Palladium 100 - Un teatro per il popolo", un progetto speciale realizzato con il contributo del Ministero della Cultura - direzione Generale Spettacolo, che festeggia con tre appuntamenti dedicati al teatro, alla musica e alla capacità dello spettacolo dal vivo di raccontare la società e le sue trasformazioni. È soprattutto l'occasione di ripercorrere e rilanciare la vocazione originaria di uno spazio nato nel cuore della Garbatella come luogo di incontro, partecipazione e accesso alla cultura. Il curatore del progetto, il professor Luca Aversano:

"É stato anche una famosa sala per la musica dal vivo, un locale molto conosciuto, anche dove si ballava, poi fu chiuso e rischiò di diventare un Bingo. Fu quella l'occasione in cui l'Università Roma Tre decise di acquistare questo spazio, di ristrutturarlo nella bellissima forma in cui lo vediamo oggi, di renderlo un teatro universitario e di renderlo fruibile non solo alle persone di Garbatella, ma di tutta la città di Roma".

Ad aprire le celebrazioni, (il 29 ottobre) "Risate di gioia. Storie di gente di teatro", lo spettacolo della compagnia Le belle bandiere, nato da un'idea di Elena Bucci, insieme a Marco Sgrosso. Le celebrazioni proseguono (sabato 28 novembre) con la Banda Osiris e "Le dolenti note. Il mestiere del musicista: se lo conosci lo eviti". A chiudere il progetto (venerdì 11 dicembre) il "Concertino per sconfitti dalla vita", con Niccolò Fettarappa e Lorenzo Minozzi, una produzione Do7. Tutti gli spettacoli sono a ingresso gratuito:

"Tre compagnie di teatro contemporaneo che rileggeranno questo repertorio antico per dare anche un segnale ai nostri giovani, alle giovani generazioni, nella possibilità che il teatro, il teatro per il popolo, pensato con questa funzione sociale nel momento in cui è stato creato, possa rivivere anche in questo senso, diventare nuovamente un momento di aggregazione, come antidoto e anticorpo contro le forze centrifughe che stanno attravesando oggi la nostra società".