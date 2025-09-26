ULTIME NOTIZIE 26 SETTEMBRE 2025

Palestinesi piangono vittime raid israeliani: non sappiamo più dove fuggire

Gaza City, 26 set. (askanews) -Famiglie palestinesi all'ospedale Al-Shifa di Gaza City danno l'ultimo saluto ai propri cari uccisi durante un attacco notturno al campo di Al-Shati, a ovest del centro urbano, secondo quanto riferito dall'agenzia di protezione civile di Gaza.

"Ho perso mia sorella e i suoi figli, li abbiamo persi tutti erano le persone più care per noi, ad Al-Shati, i nostri amati cosa possiamo fare, cosa possiamo fare", dice Rahma Abu Juwanah, parente delle vittime.

"Fuggiamo, l'esercito israeliano lancia volantini che ci dicono di andarcene, quindi ce ne andiamo, fuggiamo da un posto all'altro, non c'è più nessun posto dove non siamo fuggiti", aggiunge.

ESTERI
