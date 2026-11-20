Milano, 20 nov. (askanews) - Il ledwall di Palazzo Citterio ospita fino al 17 febbraio 2027 Marina Abramovic Element, progetto dedicato alle performance digitali di Marina Abramovic, promosso dal MNAD - Museo nazionale dell'Arte digitale, con il supporto di TAEX Gallery, a cura di Clelia Patella. Per trasmettere un'esperienza oltre il momento nel quale ha avuto origine, l'artista, che in linea con il progetto ha partecipato con un videomessaggio alla presentazione, ha sviluppato MAE - Marina Abramovic Element, una ricerca che si apre alle possibilità offerte dalle tecnologie digitali.

La curatrice Clelia Patella ha presentato il progetto ad askanews: "Presentiamo MAE Marina Abramovic Element, questo progetto è il progetto digitale di Marina Abramovic, una grande artista che ha sempre utilizzato principalmente il proprio corpo come mezzo espressivo e in questo caso ha creato un nuovo corpo, un gemello digitale attraverso il quale lei si sente di emanare se stessa perché definisce questo gemello digitale una propria estensione. Lei ha scelto per il suo avatar un'altra rispetto a quella attuale di ottant'anni , quella di sessant'anni, perché pensa che rappresenti il momento di massima saggezza e consapevolezza. Il lavoro che presentiamo è il primo capitolo del progetto MAE dal titolo ART. Sono i portraits che richiamano l'inizio della sua carriera, quindi vedremo la sua simbologia. Vediamo uno scorpione che le cammina in volto, vediamo il serpente che l'avvolge e tutto questo sul grande ledwall di Palazzo Citterio. Per comprendere profondamente MAE bisogna partire però dalla presenza: essere completamente presenti nell'istante che è destinato a scomparire, questo in tutte le sue performance che se anche durano quel momento irripetibile hanno lasciato delle immagini iconiche nella storia dell'arte. Oggi possiamo dire che questo meccanismo si rovescia perché proprio dalle immagini iconiche che lei ha lasciato attraverso le immagini del suo avatar si creano nuove azioni". Il volto di Marina Abramovi diventa il luogo in cui riemergono immagini appartenenti a momenti differenti della sua carriera, ora animate attraverso il corpo digitale. I serpenti si avvolgono intorno alla testa dell'artista, recuperando un tema ricorrente nella sua ricerca, da Dragon Heads a 7 Deaths of Maria Callas. Lo scorpione torna a posarsi sul suo volto, richiamando Portrait with Scorpion (Open Eyes) (2005), mentre i tentacoli del polpo si distendono sulla pelle fino quasi a nasconderne i lineamenti, riprendendo Portrait with Octopus. In Portrait with Rose, il fiore, come nell'autoritratto fotografico del 2013, sboccia davanti al volto di Marina Abramovi per poi richiudersi, mentre l'artista conserva un sorriso appena accennato.

Il ledwall di Palazzo Citterio è anche un dono ai cittadini e ai turisti di Milano da parte della Grande Brera: trovandosi nella biglietteria del palazzo, è visibile gratuitamente a chiunque passi sulla strada e lo scorga attraverso la porta vetrata dell'ingresso o voglia entrare e studiarlo più attentamente.