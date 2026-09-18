Pakistan, proteste contro il presunto attacco degli Houthi alla Mecca

Karachi, 18 set. (askanews) -A Karachi, in Pakistan, i sostenitori della Pakistan Markazi Muslim League (PMML), gruppo politico islamista pakistano, sono scesi in piazza per protestare contra o il presunto tentativo di attacco da parte dei ribelli Houthi dello Yemen contro la Mecca. Hanno esposto cartelli e gridato slogan come: "La santa Mecca è sacra per i musulmani. Qualsiasi attacco è del tutto inaccettabile".

L'Arabia Saudita ha dichiarato di aver sventato un attacco con droni contro la città santa dell'Islam, un'affermazione che il gruppo ha però negato.

La tensione nella regione resta altissima, con nuovi scontri che hanno causato la morte di decine di combattenti in Yemen; anche Riyadh ha segnalato il suo primo decesso da quando sono riprese le ostilità e gli alleati del governo yemenita hanno cercato di arginare le conquiste del gruppo sostenuto dall'Iran che ha già conquistato la costa del Mar Rosso con la nuova offensiva.