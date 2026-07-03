Pakistan, bus precipita in burrone per oltre 20 metri: almeno 40 morti

Zhob (Pakistan), 3 lug. (askanews) - Almeno 40 persone sono morte dopo che l'autobus sul quale viaggiavano è precipitato in un burrone nel Pakistan occidentale, facendo un volo di oltre 20 metri.

Il primo ministro della provincia del Balochistan dove è avvenuto l'incidente ha ordinato un'inchiesta, ha riferito il suo portavoce, e il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif in una dichiarazione ha espresso dolore per le vittime.

"Un autobus passeggeri in viaggio da Quetta a Peshawar è precipitato in un profondo burrone nella zona montuosa di Dana Sar, 40 persone sono state confermate morte e altre 11 ferite", ha detto Sanaullah Sherani, a capo del centro di emergenza nel distretto di Zhob vicino al luogo in cui è avvenuto l'incidente.

Nelle immagini, i feriti che vengono trasportati d'urgenza in ospedale. Secondo il portavoce del primo ministro del Balochistan l'autobus aveva lasciato la capitale provinciale Quetta in serata e durante il viaggio aveva raccolto passeggeri extra da un altro bus in panne, sovraccaricando il mezzo.

Il mezzo è avvenuto vicino al confine con la provincia Nordoccidentale di Khyber Pakhtunkhwa.