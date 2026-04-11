Pakistan, al via i colloqui di pace tra Usa e Iran a Islamabad

Roma, 11 apr. (askanews) - Al via in Pakistan, a Islamabad, i colloqui tra Iran e Stati Uniti per arrivare a un accordo di pace, durante la tregua di due settimane. Il vicepresidente Usa JD Vance guida la delegazione americana, di cui fanno parte anche l'inviato speciale Steve Witkoff e il genero di Trump Jared Kushner.

Prima dei colloqui, la delegazione Usa ha incontrato separatamente il primo ministro pakistano Shehbaz Sharif, che "ha ribadito che il suo Paese intende continuare a facilitare il lavoro di entrambe le parti per compiere progressi verso una pace duratura nella regione".

Anche la delegazione iraniana a Islamabad, guidata dal presidente del Parlamento Mohammad Bagher Ghalibaf e con la presenza del ministro degli Esteri Abbas Araghchi, dopo aver incontrato nella serata di ieri il capo dell'esercito pakistano, ha visto separatamente il primo ministro, riporta la tv di Stato iraniana.

Secondo alcuni media, le "linee rosse" indicate da Teheran comprenderebbero lo stretto di Hormuz, il pagamento di riparazioni di guerra, il rilascio degli asset iraniani congelati e un cessate il fuoco esteso all'intera regione. Intanto il presidente Usa Donald Trump ha affermato che un numero massiccio di petroliere completamente vuote, tra le più grandi al mondo, è in questo momento diretto verso gli Stati uniti per caricare "il miglior petrolio" e il gas "più dolce" al mondo, ha scritto su Truth, in un momento di blocco dello snodo cruciale di Hormuz.

Proseguono anche gli attacchi israeliani in Libano e nella notte un raid nel centro della Striscia di Gaza, ha ucciso almeno sei persone.