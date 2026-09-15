Paesi Bassi, 88 dipinti di Van Gogh riuniti insieme in una mostra

Otterlo (Paesi Bassi), 15 set. (askanews) - Da "I mangiatori di patate" a "La vecchia torre di Nuenen" e "Terrazza di un caffè di notte"; in mostra al museo Kroller-Muller di Otterlo, nei Paesi Bassi, 88 dipinti di Vincent van Gogh: è la prima volta dal 1984 che il pubblico ha la possibilità di ammirare qui così tante opere del maestro olandese; il museo infatti ospita una delle più grandi collezioni private di suoi dipinti ma raramente si trovano esposti insieme, tra prestiti e mostre altrove.

"Vedere il lavoro di Van Gogh è sempre speciale, ma 88 opere insieme non credo sia mai successo prima in questo secolo", ha detto il direttore del museo Benno Tempel.

"In questa mostra potrete ammirare le sue opere su questi tre temi: fede, amore e speranza - ha spiegato Renske Cohen Tervaert, il curatore - dà una visione più approfondita non solo della vita di Van Gogh, anche della sua evoluzione come artista e del modo in cui trasmette nei dipinti e nei soggetti molto personali un linguaggio universale".