Padova, in autunno a Palazzo Zabarella l'espressionista Pechstein

Padova, 21 lug. (askanews) - Palazzo Zabarella a Padova dedica in autunno una mostra all'opera e alla vita del pittore tedesco Max Pechstein (1881 - 1955). Membro del gruppo Die Brucke (Il Ponte), Pechstein con i suoi dipinti vivaci e le potenti opere grafiche ha avuto un impatto importante sullo sviluppo del linguaggio visivo del movimento espressionista, diventandone una figura centrale. La mostra copre oltre cinque decenni dell'attività di Pechstein, e offre l'opportunità di confrontarsi con l'ampiezza della sua visione artistica: in mostra oltre 120 opere tra dipinti, disegni, acquerelli, fotografie, schizzi e oggetti personali, ne raccontano la vita e il processo creativo.

Federico Bano, presidente della Fondazione Bano che organizza le mostre di Palazzo Zabarella, ha raccontato ad askanews il progetto su Pechstein.