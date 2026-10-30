Outlet, la convenienza non basta più: conta l'esperienza

Milano, 30 ott. (Askanews) - La convenienza non basta più a garantire la crescita per gli outlet: fanno la differenza l'esperienza, la qualità del servizio e la capacità di attrarre visitatori. È quanto emerge dall'Osservatorio Retail Outlet Italia 2026 di McArthurGlen, realizzato in collaborazione con Eumetra e dedicato al rapporto tra brand e canale outlet. L'83% dei decision maker ritiene che il peso degli outlet nelle strategie distributive sia aumentato o rimasto stabile negli ultimi anni. Guardando al futuro, il 58% pensa che il traffico qualificato sia la principale leva di successo, mentre il 67% crede che il turismo sia la maggiore opportunità di crescita.

"Per McArthurGlen la ricerca di mercato rappresenta un primo passo fondamentale per anticiparne l'evoluzione e contribuire a guidarla. Essendo leader di mercato per fatturato in Italia nei quattro centri che gestisce, con una quota del 35%, per noi è importantissimo seguire questi cambiamenti e condividere gli output con i nostri brand partner. Negli scorsi anni ci siamo concentrati soprattutto sul lato consumatore, mentre quest'anno stiamo approfondendo le dinamiche lato brand. L'indagine evidenzia inoltre che oggi i consumatori sono molto più attenti all'esperienza e alla sostenibilità" ha dichiarato Donatella Doppio, Managing Director Italy - McArthurGlen Group.

L'indagine evidenzia anche che i consumatori sono ora più attenti all'esperienza e alla sostenibilità.

"Il ruolo dell'outlet in generale è cambiato: non si tratta più solamente di scontistica e di prezzi convenienti, ma di un comparto che sta acquisendo sempre più importanza, come ci confermano gli stessi brand. Ciò che fa la differenza oggi, per supportare al meglio gli investimenti dei marchi nei nostri centri, è la competenza dei nostri team ossia una conoscenza approfondita dei mercati in cui operiamo affiancata da un solido supporto di ricerca e dati" ha aggiunto Doppio.

La sfida riguarda anche la capacità dei centri commerciali di offrire più marchi e servizi, così da rispondere a più esigenze.

"Questo è un po' il nostro punto di forza: la capacità di evolvere il brand mix non solo a livello dei singoli centri, ma dell'intero portafoglio, per rispondere alle esigenze di un consumatore e di un mercato che cambiano. Ciò che rimane fondamentale è il nostro business model e la proposizione del canale outlet, che va ben oltre il semplice sconto. Parliamo di esperienze e della capacità di attrarre un pubblico sempre più diversificato" ha concluso Alice Rivetti, Head of Strategy & Retail di McArthurGlen Italia.

L'Osservatorio conferma l'evoluzione del modello outlet: lo sconto è elemento centrale, ma il valore passa sempre più dall'esperienza, la relazione col cliente e la capacità di trasformarla in una destinazione da vivere.