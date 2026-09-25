Ottobre sempre più stagione turistica: "Sport, natura e tranquillità"

Cagliari, 25 set. (askanews) - L'allungamento della stagione turistica è uno dei grandi obiettivi su cui sta lavorando l'intero sistema italiano: complici anche i cambiamenti climatici i mesi autunnali restano al centro dell'attenzione dei viaggiatori e degli operatori, come il Forte Village di Santa Margherita di Pula. "Il mese d'ottobre, soprattutto di questi ultimi anni - ha detto ad askanews Andrea Mentasti, direttore di gara del Challenge Forte Village Sardinia - rappresenta un periodo straordinario per gli appassionati di sport e per chi vuole vivere all'aria aperta e pedalare con temperature più miti e in assenza di traffico. Per Forte Village rappresenta un'opportunità di vestirsi di sport ancora di più e di accogliere un target meno vacanziero e più attivo".

Non solo settembre, quindi: la volontà del resort è di guardare più avanti, considerando tutto il mese di ottobre. "Noi - ha aggiunto Lorenzo Giannuzzi, amministratore delegato e direttore generale del resort - in effetti beneficiamo qui di un clima subtropicale, infatti guardando in giro si vede la vegetazione tropicale che fiorisce ed è qualcosa che non si sfrutta al meglio, non si sfrutta da un punto di vista dei collegamenti aerei soprattutto, che sono un po' il tallone d'Achille della Sardegna. Però siamo fiduciosi, noi abbiamo indicato un cammino e spero che ci seguiranno in tanti, quindi la domanda potrebbe diventare molto importante. Già vedo che le compagnie aeree straniere allungano la stagionalità, quindi anche loro arrivano fino a ottobre".

Un appuntamento importante, proprio a fine ottobre, è la gara internazionale di triathlon, ospitata al Forte Village il 24 e 25 del mese. "Challenge Forte Village Sardinia - ha concluso Mentasti - è una gara di triathlon su due distanze, distanza sprint e distanza media. La prima gara al sabato e la seconda gara la domenica. È una gara con la partecipazione di atleti professionisti da tutto il mondo, ma è anche una gara per amatori che vengono in Sardegna per scoprire una nuova destinazione, per vivere le strade più belle del sud Sardegna e stare in compagnia con gli amici a fine stagione".

E anche l'idea di una nuova prospettiva per tutta l'area meridionale dell'isola, in chiave di accoglienza e di offerta turistica a tutto tondo, è un altro dei temi sul tavolo del rinnovamento.