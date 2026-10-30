Ottobre Rosa, le farmacie romane in campo per la prevenzione

Roma, 30 ott. (askanews) - In occasione di Ottobre Rosa, Federfarma Roma - associazione che rappresenta oltre 1.100 farmacie della Capitale e provincia - ha rafforzato il proprio impegno per la salute femminile. Tra le iniziative messe in campo: corsi ECM gratuiti per i farmacisti (fino a 100 posti) su tumore al seno ed endometriosi, supporto al banco per intercettare i campanelli d'allarme ed evitare l'abuso di farmaci, fino alla Charity Dinner del 29 ottobre, i cui proventi sono stati interamente devoluti a Europa Donna Italia per sostenere la ricerca e la tutela delle donne.

"È il mese della prevenzione femminile, quindi giustamente abbiamo dotato le farmacie della capacità di rispondere al bisogno di prevenzione delle donne. Abbiamo organizzato corsi specifici per i farmacisti in modo che potessero indirizzare le donne nei luoghi di prevenzione più adatti, oltre alle attività di prevenzione che già svolgiamo all'interno delle nostre strutture" ha dichiarato Andrea Cicconetti, Presidente di Federfarma Roma.

Il tumore al seno resta la neoplasia più frequente in Italia (55.000-56.000 nuovi casi l'anno), ma la diagnosi precoce garantisce una sopravvivenza a 5 anni dell'88%. Da qui l'importanza della sinergia tra farmacisti e oncologi.

"La farmacia è il primo luogo in cui le persone, con meno reticenza e vergogna rispetto al medico, chiedono consigli e informazioni. Rivolgersi tempestivamente non significa aspettare di avere dei sintomi per poi chiedersi "cosa devo fare?", ma rispondere alle lettere di invito, recarsi nei luoghi preposti per gli esami e, soprattutto, non avere paura di uno strumento utilissimo per salvarsi la vita" ha aggiunto la Prof.ssa Daniela Terribile, Senologa di Europa Donna Italia.

L'iniziativa delle farmacie romane si inserisce nel quadro di un rafforzamento complessivo della sanità territoriale promosso dalle istituzioni.

"Otteniamo insieme un risultato straordinario in termini di sostenibilità per il nostro Servizio Sanitario Nazionale pubblico se investiamo in prevenzione. Nell'alveo della prevenzione, la farmacia e i farmacisti rappresentano uno straordinario strumento di prossimità. Le farmacie, grazie alla pianta organica, sono presenti su tutto il territorio nazionale: un valore di prossimità che dobbiamo sfruttare appieno per l'erogazione della prevenzione" ha concluso Marcello Gemmato, Sottosegretario di Stato al Ministero della Salute.

L'alleanza tra farmacisti, mondo medico e istituzioni si conferma così un modello virtuoso capace di trasformare l'informazione in azioni concrete di prevenzione, rafforzando la rete della salute pubblica a tutela delle cittadine sul territorio.