O'Tacos raddoppia i ristoranti in Italia e punta sul franchising

Milano, 8 ott. (askanews) - O'Tacos, catena specializzata nei french tacos è tornata per il secondo anno consecutivo al Salone del Franchising all'Allianz MiCo di Milano con l'obiettivo di consolidare la presenza in Italia, all'interno della strategia di sviluppo europeo del brand. E la fiera milanese è stata anche l'occasione per fare il punto sui risultati ottenuti.

"Quest'anno - ha detto ad askanews Dario Villa, Country Manager Italia di O'Tacos - per noi è stato importante, perché al 31 dicembre dovremmo raddoppiare la taglia rispetto al numero di sedi che avevamo alla fine dell'anno scorso, quindi arrivare a dieci ristoranti, l'anno scorso ne avevamo cinque e questo ci fa molto piacere e ci dà grande confidenza sul futuro. Futuro che vediamo legato al mondo franchising e per questo noi cerchiamo imprenditori energetici positivi, che abbiano voglia di accompagnare lo sviluppo di O'Tacos in Italia su tutto il territorio nazionale. Riteniamo il franchising un elemento strategico della nostra crescita. Gli imprenditori sono parte attiva e viva di tutto il mondo O'Tacos che ha il 98% di ristoranti in franchising del suo grande network complessivo che è di oltre 450 ristoranti nel mondo e quindi riteniamo vitale per noi trovare imprenditori che ci accompagnino in questa possibile grande crescita".

La più recente nuova apertura in Italia ha riguardato Reggio Emilia. "Per noi - ha aggiunto Villa - una nuova apertura è un momento sempre topico e ci attendiamo molto da questo ristorante che, devo dire, ha avuto in questi primi giorni un risultato incredibile: abbiamo avuto anche una lunga coda in una giornata in cui abbiamo fatto un piccolo evento".

Per continuare sulla strada della crescita O'Tacos punta "sull'unione di tecnologia e innovazione culinaria" attraverso i chioschi self-order, la app mobile e i canali di delivery e take away, fino all'aggiornamento costante del menù, arricchito ogni due mesi da proposte in edizione limitata.