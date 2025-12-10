ULTIME NOTIZIE 10 DICEMBRE 2025

O'Tacos continua a crescere in Italia: nuovo ristorante a Milano

Milano, 10 dic. (askanews) - O'Tacos, l'azienda parte del gruppo internazionale QSRP che ha portato nel mondo il concetto dei French Tacos, ha annunciato l'apertura del suo quarto punto vendita a Milano, il sesto in Italia. Un'espansione che conferma come il nostro Paese rappresenti per il gruppo un bacino strategico per lo sviluppo del franchising. L'operazione si inserisce all'interno di una strategia di consolidamento volta a garantire una presenza sempre più capillare nelle principali aree urbane e ad avvicinare il brand a un pubblico giovane e multiculturale. La nuova apertura conferma anche la crescita nel nostro Paese.

Oggi O'Tacos ha oltre 400 ristoranti distribuiti in diversi Paesi del mondo tra cui Italia, Francia, Belgio, Marocco, Arabia Saudita, Canada, Svizzera, Austria e Germania. In questo quadro di espansione internazionale, l'azienda continua a investire anche sul fronte occupazionale: sono infatti previste 42 nuove assunzioni entro il 2025 in Italia.

Da inizio anno, l'azienda sul territorio nazionale ha registrato una crescita economica significativa, facendo leva su un'offerta accessibile, personalizzabile e in linea con le tendenze delle nuove generazioni. L'apertura del nuovo punto vendita di viale Monza, 48, rafforza la presenza del brand a Milano e si inserisce in un progetto di crescita che coniuga posizioni ad alta frequentazione, servizi digitalizzati come chioschi self-ordering e app mobile, e l'offerta del menù.

