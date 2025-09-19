OSTIL3, album del collettivo 333 MOB, è un manifesto contro la società

Milano, 19 set. (askanews) - OSTIL3 (333 MOB / Warner Music Italy), prodotto interamente da Low Kidd, è il nuovo album del collettivo 333 MOB in arrivo oggi 19 settembre: 11 opere inedite tra ritorni importanti e nuove collaborazioni, con i feat di Emis Killa, Fausto Leali, Geolier, Guè, Izi, Lazza, Nerissima Serpe, Nitro e Salmo.

OSTIL3 non è solo un titolo: è una dichiarazione d'intenti. Un manifesto di opposizione alla società contemporanea, all'industria musicale che ha dato tanto ma tolto altrettanto, alle dinamiche di potere e al clima culturale attuale.

Il suono è la componente principale del progetto, come lo è altrettanto Low Kidd: tre anni di lavoro in cui ha plasmato un sound nuovo e ricercato, che affonda le radici nell'esperienza maturata accanto a Lazza, di cui ha curato la direzione musicale sin dagli esordi, e che oggi si apre al futuro con l'ingresso di nuove leve come Nice Kidd e mirko333.

"La scelta dei componenti, di nuova e vecchia generazione non è affatto lasciata al caso, abbiamo coinvolto chi come noi e a nostro parere fa parte del concetto di ostilità, nelle barre e come attitudine." - dice Low Kidd.