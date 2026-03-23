Osteoporosi, Zambito (Pd): Nuovi metodi diagnostici

Roma, 23 mar. (askanews) - "Le linee guida approvate nella scorsa legislatura per il contrasto all'osteoporosi andavano rafforzate e accompagnate dalla definizione di percorsi diagnostico-terapeutici nazionali da applicare in modo uniforme in tutte le Regioni. Questo passaggio non è ancora stato completato". Lo ha detto Ylenia Zambito (Pd), senatrice e componente della Commissione Sanità, intervenendo a The Watcher Talk Salute, format di Urania News. Zambito ha spiegato di essere impegnata, insieme all'intergruppo parlamentare sulle fratture da fragilità, nel promuovere una maggiore diffusione di strumenti diagnostici alternativi. "Oggi esistono metodi di diagnosi dell'osteoporosi più semplici che possono affiancare la Moc, attualmente lo strumento riconosciuto dal legislatore per l'accesso ai protocolli di cura e alle esenzioni". Secondo la senatrice, le nuove tecnologie presentano vantaggi anche sul piano operativo: "Alcune evidenze indicano che questi strumenti possono essere più affidabili, perché la misurazione non è influenzata dall'operatore. Inoltre i test possono essere effettuati nei presidi territoriali e anche nelle farmacie. Un'implementazione in questa direzione consentirebbe un salto di qualità nella prevenzione, anche grazie alla presenza capillare delle farmacie sul territorio", ha concluso.