ULTIME NOTIZIE 15 DICEMBRE 2025

Oss. Bullismo e Disagio Giovanile, Claudia Conte portavoce

Roma, 15 dic. (askanews) - L'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile ha annunciato la nomina di Claudia Conte quale Portavoce Ufficiale dell'Ente, un incarico che valorizza la sua riconosciuta esperienza nel mondo della comunicazione, del giornalismo e delle relazioni istituzionali.

Professionista attenta e profondamente sensibile ai temi sociali, Claudia Conte porta con sé un impegno sincero nella promozione dei valori del rispetto, della solidarietà e della legalità, principi che rappresentano la base dell'azione educativa e culturale dell'Osservatorio e che guidano da sempre il suo percorso umano e professionale.

"La scelta di Claudia nasce da una profonda stima personale e professionale - dichiara Luca Massaccesi, Presidente dell'Osservatorio. - La sua capacità di dialogare con il mondo dei media, delle istituzioni e della cultura rappresenta un valore straordinario per la nostra missione nazionale. Sono certo che saprà dare voce ai nostri progetti con sensibilità, autorevolezza e grande umanità, contribuendo a diffondere un messaggio di rispetto che oggi è più necessario che mai." Nel suo nuovo ruolo, Claudia Conte curerà i rapporti con la stampa e i media nazionali, presenterà le principali iniziative pubbliche dell'Osservatorio - tra cui la Maratona Bullismo, le Olimpiadi del Rispetto, il Tour educativo nazionale e i progetti dedicati al mondo scolastico - e supporterà lo sviluppo della strategia comunicativa e delle partnership culturali. "Accolgo questo incarico con profonda gratitudine - dichiara Claudia Conte. - I valori del rispetto, della solidarietà e della legalità fanno parte della mia identità e guidano da sempre il mio impegno personale e professionale. Mettere la mia voce al servizio dell'Osservatorio significa contribuire a diffondere questi principi fondamentali e a sostenere i giovani in un percorso di crescita consapevole. È una responsabilità importante e un privilegio che assumo con entusiasmo."

La nomina rientra nel percorso di consolidamento nazionale dell'Osservatorio, che nel 2026 intensificherà le proprie attività nelle scuole, nelle comunità territoriali e nelle istituzioni attraverso programmi formativi, campagne di sensibilizzazione e progetti innovativi dedicati alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile. La nomina rientra nel percorso di consolidamento nazionale dell'Osservatorio

CRONACA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi