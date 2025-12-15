Oss. Bullismo e Disagio Giovanile, Claudia Conte portavoce

Roma, 15 dic. (askanews) - L'Osservatorio Nazionale Bullismo e Disagio Giovanile ha annunciato la nomina di Claudia Conte quale Portavoce Ufficiale dell'Ente, un incarico che valorizza la sua riconosciuta esperienza nel mondo della comunicazione, del giornalismo e delle relazioni istituzionali.

Professionista attenta e profondamente sensibile ai temi sociali, Claudia Conte porta con sé un impegno sincero nella promozione dei valori del rispetto, della solidarietà e della legalità, principi che rappresentano la base dell'azione educativa e culturale dell'Osservatorio e che guidano da sempre il suo percorso umano e professionale.

"La scelta di Claudia nasce da una profonda stima personale e professionale - dichiara Luca Massaccesi, Presidente dell'Osservatorio. - La sua capacità di dialogare con il mondo dei media, delle istituzioni e della cultura rappresenta un valore straordinario per la nostra missione nazionale. Sono certo che saprà dare voce ai nostri progetti con sensibilità, autorevolezza e grande umanità, contribuendo a diffondere un messaggio di rispetto che oggi è più necessario che mai." Nel suo nuovo ruolo, Claudia Conte curerà i rapporti con la stampa e i media nazionali, presenterà le principali iniziative pubbliche dell'Osservatorio - tra cui la Maratona Bullismo, le Olimpiadi del Rispetto, il Tour educativo nazionale e i progetti dedicati al mondo scolastico - e supporterà lo sviluppo della strategia comunicativa e delle partnership culturali. "Accolgo questo incarico con profonda gratitudine - dichiara Claudia Conte. - I valori del rispetto, della solidarietà e della legalità fanno parte della mia identità e guidano da sempre il mio impegno personale e professionale. Mettere la mia voce al servizio dell'Osservatorio significa contribuire a diffondere questi principi fondamentali e a sostenere i giovani in un percorso di crescita consapevole. È una responsabilità importante e un privilegio che assumo con entusiasmo."

La nomina rientra nel percorso di consolidamento nazionale dell'Osservatorio, che nel 2026 intensificherà le proprie attività nelle scuole, nelle comunità territoriali e nelle istituzioni attraverso programmi formativi, campagne di sensibilizzazione e progetti innovativi dedicati alla prevenzione del bullismo, del cyberbullismo e del disagio giovanile.