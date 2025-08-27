ULTIME NOTIZIE 27 AGOSTO 2025

Ospedale colpito in diretta, Israele: miravano a una telecamera di Hamas

Gaza City, 27 ago. (askanews) - Il missile israeliano che in diretta televisiva colpisce per la seconda volta l'ospedale Nasser mentre venivano soccorsi i feriti del primo attacco con un drone è una delle immagini simbolo, trasmessa da Al Ghad TV, del raid del 25 agosto a Khan Younis in cui sono morte almeno 20 persone fra cui 5 reporter.

Benjamin Netanyahu ha risposto alla condanna internazionale definendolo un "tragico incidente", poi l'esercito si è giustificato dicendo ai aver mirato a una telecamera di Hamas, considerata una minaccia. "Hanno individuato una telecamera posizionata da Hamas nella zona dell'ospedale Nasser" - ha detto l'Idf e "hanno agito per eliminare la minaccia colpendo e smantellando la telecamera".

