Oscar, sul red carpet da Anne Hathaway al "No a la guerra" di Bardem

Los Angeles, 16 mar. (askanews) - Mondanità, glamour e bellezza sul red carpet dei 98esimi premi Oscar a Los Angeles. Da Emma Stone, in abito laminato con scollatura a goccia sulla schiena, a Timothee Chalamet in total white; da Leonardo DiCaprio nella sua eleganza classica, a Kate Hudson, con un completo tutto d'argento con bustino, in posa con sua madre, l'attrice Goldie Hawn. Ha scelto di giocare sui contrasti, con un abito rosa con coprispalle rosso, Jessie Buckley,
Tante le star che hanno partecipato alla serata, che come sempre è anche un'occasione per veicolare messaggi: Javier Bardem è arrivato con la scritta sulla giacca "No a la guerra". A sfilare sul tappeto rosso, presi d'assalto dai fotografi, anche Steven Spielberg, Pedro Pascal e Anne Hathaway, elegantissima in un abito lungo nero, fiorato, con strascico.