ULTIME NOTIZIE 11 FEBBRAIO 2026

Oscar, Chalamet, DiCaprio, Stone tra le star al pranzo dei candidati

Roma, 11 feb. (askanews) - Il pranzo annuale dei candidati agli Oscar a Beverly Hills è ogni anno un appuntamento glamour che riunisce celebrities e produttori cinematografici in vista della 98esima edizione degli Academy Awards.

Tra i candidati di quest'anno che hanno preso parte all'evento, Teyana Taylor, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, Michael B. Jordan, Kate Hudson, Emma Stone, Jessie Buckley e Benicio del Toro, oltre ai team dei plurinominati film "Sinners", "Train Dreams" e "KPop Demon Hunters".

