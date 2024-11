OSA '24, Matteo Zanetti e la famiglia Segafredo nel Mondo

Milano, 15 nov. (askanews) - Il percorso di Segafredo Zanetti protagonista a OSA 360 2024, nelle due giornate di incontri per la più grande community di imprenditori in Italia fondata da Mirco Gasparotto. Per l'azienda bolognese, sul palco è salito Matteo Zanetti, Presidente Segafredo Zanetti Coffee System.

Un intervento volto ad esaltare le eccellenze italiane nel mondo, come quella del caffè per Segafredo Zanetti, che negli anni è passata dalla gestione familiare a diventare una realtà capace di approdare all'estero con grandi risultati: "Facciamo parte di un settore di tradizione, senza l'euforia delle nuove tecnologie, ma una delle punte di diamante dell'Italia nel mondo insieme a moda e food. Io rappresento il secondo gruppo del nostro Paese, dove ci sono 1500 torrefazioni e non bisogna insegnare nulla agli imprenditori: dobbiamo solo ricordarci che tutti amano l'Italia, dall'America all'Asia. Dobbiamo continuare a meritarci questa fortuna, perché è un business che si può impostare anche oltre i nostri confini".