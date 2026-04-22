ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Orsini: tutti partiti lavorino in modo responsabile a stabilità Paese

Milano, 22 apr. (askanews) - "Io credo che oggi in modo responsabile tutti i partiti debbano pensare alla stabilità del nostro Paese". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, parlando a margine della sua visita al Salone del Mobile.

"In un momento come questo dobbiamo compattarci e costruire le regole del nostro Paese per far sì che le imprese abbiano gli investimenti - ha aggiunto - ci aspettiamo velocemente l'iperammortamento, che ci sia il decreto bollette e che ci sia una visione d'Europa che sia collettiva. Oggi è impensabile non parlare di stabilità in un momento come questo".

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