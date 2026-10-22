Orsini: proteste Tir preoccupano, ma nessuno si approfitti situazione

Milano, 22 ott. (askanews) - "È ovvio che siamo preoccupati" per la situazione che si sta creando con i blocchi dei trasportatori. È necessario "che nessuno si approfitti della situazione per bloccare anche i nostri trasportatori, ai quali vogliamo dare sostegno e vicinanza. Su questo bisogna intervenire subito e il ministro Piantedosi ha ben chiara la situazione". Lo ha detto il presidente di Confidustria, Emanuele Orsini, parlando a margine del World manufacturing forum a Milano, nel giorno del consiglio dei ministri, previsto a mezzogiorno per l'approvazione di un decreto legge sul sostegno all'autotrasporto e al comparto agricolo.

"Ieri sera c'è stata una buonissima interlocuzione con il ministro Piantedosi - ha aggiunto Orsini - che si sta adoperando per andare a capire se all'interno di questo blocco ci sia qualcuno che se ne stia approfittando".

"Il costo della benzina mette in difficoltà, però - ha aggiunto su questo credo sia possibile ragionare con il Mit e anche con il ministero delle Imprese, con Urso".