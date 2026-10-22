ULTIME NOTIZIE 22 OTTOBRE 2026

Orsini: proteste Tir preoccupano, ma nessuno si approfitti situazione

Milano, 22 ott. (askanews) - "È ovvio che siamo preoccupati" per la situazione che si sta creando con i blocchi dei trasportatori. È necessario "che nessuno si approfitti della situazione per bloccare anche i nostri trasportatori, ai quali vogliamo dare sostegno e vicinanza. Su questo bisogna intervenire subito e il ministro Piantedosi ha ben chiara la situazione". Lo ha detto il presidente di Confidustria, Emanuele Orsini, parlando a margine del World manufacturing forum a Milano, nel giorno del consiglio dei ministri, previsto a mezzogiorno per l'approvazione di un decreto legge sul sostegno all'autotrasporto e al comparto agricolo.

"Ieri sera c'è stata una buonissima interlocuzione con il ministro Piantedosi - ha aggiunto Orsini - che si sta adoperando per andare a capire se all'interno di questo blocco ci sia qualcuno che se ne stia approfittando".

"Il costo della benzina mette in difficoltà, però - ha aggiunto su questo credo sia possibile ragionare con il Mit e anche con il ministero delle Imprese, con Urso".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi