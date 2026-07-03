ULTIME NOTIZIE 03 LUGLIO 2026

Orsini: porti efficienti, non tutto passi da Amsterdam

Genova, 3 lug. (askanews) - L'Italia deve puntare su porti più efficienti e competitivi, senza lasciare che i flussi commerciali verso l'Europa passino soltanto da Amsterdam. Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine dell'assemblea pubblica di Confindustria Genova "Long Term Life. A 50 anni dalla scomparsa di Angelo Costa, quali sfide dovremo vincere nei prossimi 50 anni?", sottolineando che la logistica è fondamentale per spedire i prodotti italiani, soprattutto in un momento in cui l'export del Paese continua a crescere del 3,3%.

"Dobbiamo lavorare - afferma Orsini per avere dei porti efficienti e per non avere una sola centralità di Amsterdam: se vogliamo essere aperti al mondo, i prodotti non possono passare solo per Amsterdam, ma dobbiamo avere dei porti efficienti anche noi e fare in modo che i nostri porti possano essere competitivi, avere le condizioni perché le navi possono arrivare e avere tutti i servizi possibili".

"La parte della logistica - sottolinea il presidente di Confindustria - è fondamentale per poter spedire i nostri prodotti, soprattutto per un Paese come il nostro che, nonostante tutto, sta facendo un 3,3% di esportazioni in più".

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