Orsini: "Per aumentare salari servono produttività e investimenti"

Bologna, 22 set. (askanews) - "Per aumentare i salari bisogna fare una cosa semplice" ovvero "contratti che vanno verso la produttività" ma "per fare questo servono incentivi e investimenti" perché "dall'altra parte del mondo sono rapidi, veloci e investono. E noi da soli non ce la possiamo fare". Lo ha detto il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, al Cersaie di Bologna.

"Noi abbiamo detto che la politica giusta è quella a lungo termine - ha spiegato Orsini - noi non entriamo nella parte politica, ma entriamo nel fatto che comunque se c'è uno sviluppo c'è anche capacità di distribuzione. Spesso si parla di salari bassi e per aumentare i salari bisogna fare una cosa semplice: stiamo dialogando con il sindacato, abbiamo già avuto diversi incontri, ne avremo un altro il 30 settembre. Si possono fare contratti che vanno verso la produttività, incrementare la produttività delle nostre imprese, ma per fare questo servono incentivi e investimenti. Non ci dobbiamo dimenticare che dall'altra parte del mondo sono rapidi, veloci e investono. E noi da soli non ce la possiamo fare".

Il presidente di Confindustria ha concluso auspicando che "l'Europa si ridimensioni e pensi di mettere al centro l'industria".

