Orsini: in Sicilia iniziano a mancare primi prodotti, l'Ue si svegli

Milano, 22 apr. (askanews) - "Parlando con il presidente di Federdistribuzione in questi giorni, ho appreso che in Sicilia cominciano a mancare sullo scaffale alcuni prodotti. E quando cominciano a mancare i prodotti sugli scaffali significa che...". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della sua visita al Salone del Mobile.

"L'Europa si deve svegliare, abbiamo bisogno che si costruisca un percorso. E ancora oggi leggo che ci sono consigli ai Paesi su cosa fare sull'energia, io mi aspetto invece una cosa diversa dall'Europa. L'Europa oggi deve dare con chiarezza e certezza misure di aiuto soprattutto a quei paesi che sono un po' più indietro sull'energia".