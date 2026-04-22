ULTIME NOTIZIE 22 APRILE 2026

Orsini: in Sicilia iniziano a mancare primi prodotti, l'Ue si svegli

Milano, 22 apr. (askanews) - "Parlando con il presidente di Federdistribuzione in questi giorni, ho appreso che in Sicilia cominciano a mancare sullo scaffale alcuni prodotti. E quando cominciano a mancare i prodotti sugli scaffali significa che...". Così il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, a margine della sua visita al Salone del Mobile.

"L'Europa si deve svegliare, abbiamo bisogno che si costruisca un percorso. E ancora oggi leggo che ci sono consigli ai Paesi su cosa fare sull'energia, io mi aspetto invece una cosa diversa dall'Europa. L'Europa oggi deve dare con chiarezza e certezza misure di aiuto soprattutto a quei paesi che sono un po' più indietro sull'energia".

ECONOMIA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi