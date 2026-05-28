Orsini da Modena: è momento responsabilità, stop a battaglie politiche

Modena, 28 mag. (askanews) - "Fiducia, coraggio e responsabilità": sono le tre parole che il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, indica come fondamentali per il futuro del Paese. Un messaggio lanciato a margine del convegno inaugurale del Motor Valley Fest a Modena, con l'appello a mettere da parte le "battaglie elettorali o politiche" sulle priorità che fanno bene all'Italia e all'Europa: "É arrivato il momento della responsabilità".

L'Italia, ha osservato Orsini, "sta ancora facendo bene nonostante tutto", con un export in crescita verso quota 700 miliardi, ma "potremmo fare ancora di più". Tra i "fardelli", la concorrenza globale di chi "ha caratteristiche totalmente diverse dalle nostre": "La Cina oggi non ha responsabilità né sociale né ambientale e noi ci siamo creati la regola sulle emissioni di carbonio". Il risultato, ha denunciato, è che l'Italia paga "tasse carboniche" a cinesi e americani "per oltre 70 miliardi", una "pazzia".

Di qui l'auspicio che "l'Europa si snellisca, faccia meno burocrazia e metta al centro queste priorità". Orsini ha richiamato i temi affrontati in assemblea, dai salari - "tutti dobbiamo fare i compiti a casa" - alle politiche per i giovani: "Serve fare presto sul piano casa per trattenere i nostri ragazzi, lavorare sul merito e attrarre giovani dall'estero in modo regolare", anche perché "ci mancheranno 5 milioni di persone in età lavorativa nel 2040".