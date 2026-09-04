Orsini (Confindustria): la stabilità governo è un valore positivo

Reggio Emilia, 4 set. (askanews) - "Credo che la stabilità sia un valore positivo, ma più che altro perché abbiamo visto nel passato che se si vogliono fare misure fiscali, come noi stiamo chiedendo da un po' che siano strutturali, servono comunque dei governi stabili". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine di un dibattito alla Festa nazionale dell'Unità a Reggio Emilia, commentando la longevità del governo Meloni. "Auspichiamo che il prossimo governo sia un governo stabile a prescindere dai colori - ha aggiunto Orsini -. Confindustria non sta con i colori ma sta con le idee, con il Paese, con gli imprenditori, e gli imprenditori vogliono dire benessere, lavoratori e quindi tutto quello che fa bene per crescere".