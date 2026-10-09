ULTIME NOTIZIE 09 OTTOBRE 2026

Orsini: "Basta campagna elettorale, parliamo di cose serie"

Modena, 9 ott. (askanews) - "Si parla troppo di campagna elettorale e di elezioni. Oggi ci sono problemi molto importanti e dobbiamo cercare di risolvere ciò che sta accadendo". Lo ha detto il presidente di Confindustria Emanuele Orsini, a margine del convegno "Costruire il futuro: dialogo tra impresa e lavoro", organizzato dalla Cisl a Modena, interpellato sulle tensioni dei mercati e sulla data del voto. "Cominciamo a parlare di cose che hanno un senso: di come proteggere le imprese italiane ed europee e di come fare in modo che i nostri imprenditori rimangano sui nostri territori", ha aggiunto.

Al centro delle preoccupazioni, "quello che posso definire un attacco dei prodotti cinesi verso l'Europa": "Abbiamo un saldo negativo europeo di 376 miliardi, e l'Italia ha un saldo negativo di 46 miliardi, che cresce di 14 miliardi all'anno", ha sottolineato il presidente di Confindustria.

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