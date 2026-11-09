Oro rifugio, ad Arezzo lingotti per banche e investitori

Arezzo, 9 nov. (askanews) - L'oro viene fuso, colato negli stampi, raffreddato e trasformato in lingotti. Siamo ad Arezzo, negli stabilimenti di Italpreziosi, uno dei gruppi italiani attivi nella raffinazione dei metalli preziosi. Un settore che guarda con interesse alla crescente domanda di oro da parte di investitori e banche centrali, in cerca di protezione dalle tensioni economiche e geopolitiche.

Ivana Ciabatti, fondatrice e amministratrice delegata di Italpreziosi: "Questo è un momento molto particolare e l'oro è il termometro delle diverse crisi. In un periodo in cui l'unica certezza è l'incertezza, governi, investitori privati e banche centrali si sono concentrati sull'oro".

L'azienda punta a rafforzare la propria presenza sul mercato internazionale anche attraverso l'urban mining, il recupero di metalli preziosi da materiali altrimenti inutilizzati. Ma l'oro, spiega il responsabile commerciale Roberto Gennari, ha ormai anche una funzione direttamente monetaria: "Esistono già banche che offrono conti correnti denominati in oro e argento, e questo dimostra che l'oro è, a tutti gli effetti, una forma di moneta. Rientrare tra le pochissime aziende certificate secondo lo standard LBMA Good Delivery, e quindi in grado di fornire metalli preziosi conformi a questi requisiti, ci permette di offrire quello che è a tutti gli effetti un bene monetario ai nostri clienti, siano essi investitori privati, banche d'investimento, merchant bank, fondi d'investimento o banche centrali. In un certo senso è come se fossimo una zecca".

Una volta marchiati e controllati, i lingotti sono pronti per entrare nel mercato internazionale dell'oro fisico, dove vengono scambiati tra banche, investitori e operatori finanziari.