Oro giapponese nel pattinaggio: fan in estasi a Milano Cortina 2026

Milano, 17 feb. (askanews) - "Una serata incredibile", "una grande vittoria", "la prima volta che piango su una pista di ghiaccio". Insomma grandi emozioni nella Milano olimpica.

Il trionfo dei giapponesi Riku Miura e Ryuichi Kihara nella gara di pattinaggio artistico a coppie ha scatenato un'ondata di euforia tra i loro fan, con un programma libero da urlo che ha totalizzato quasi 160 punti e battuto tutti i record di grazia e potenza ai Giochi di Milano Cortina 2026. Una prestazione da brividi, premiata con l'oro davanti a un Mediolanum Forum in delirio.

Ecco le voci dei tifosi, stupiti e felici ma soprattutto carichi di passione: "È un programma meraviglioso, sì. Ho pianto quando l'ho guardato", afferma Ken Sato, tifoso, con gli occhi ancora lucidi per quel lift mozzafiato. Per Junya Asai "è una serata fantastica. Una grande vittoria, sì. È stato molto divertente" - e come dargli torto, a fronte salti tripli perfetti. Sachi Tomita si dice "felice e contenta di essere qui oggi".

Ma non solo giapponesi. La coppia ha conquistato i cuori di mezzo mondo, con una coreografia che ha ipnotizzato tutti.

Tola Kotkiewicz, fan polacca di Miura e Kihara afferma: "Avevo la sensazione che avrebbero vinto la medaglia d'oro non appena avessero finito il loro libero. Sono stati incredibili. Ho pianto per la prima volta in pista, anche se ci passo molte ore ogni giorno". Mentre Maria Chilaia, tifosa georgiana, ammette: "Eravamo molto emozionati fin dall'inizio. Sapevamo che la nostra squadra avrebbe fatto una prestazione straordinaria, e così è stato. E credo che questa sia la prima medaglia in assoluto che abbiamo vinto nel pattinaggio di figura. Oggi abbiamo fatto la storia, quindi sono felicissima." Viva l'oro giapponese, che ha fatto vibrare una Milano intera. Mentre la coppia georgiana Anastasiia Metelkina e Luka Berulava ha conquistato l'argento a queste Olimpiadi di Milano Cortina 2026. È un exploit storico per la Georgia, che esulta per questa prima medaglia olimpica di rilievo nella disciplina.