Ornella Muti al festival Cannes: nessuna nostalgia e tanti progetti

Cannes (Francia), 21 mag. (askanews) - Sfarzo, decadenza, atmosfere underground e mondo patinato. C'è tutto questo in "Roma elastica", il film di Bertrand Mandico presentato in anteprima al festival di Cannes che verrà distribuito in Italia da Europictures. Protagonista è Marion Cotillard, nel ruolo di una star internazionale che arriva a Roma con la sua fedele truccatrice, interpretata da Noémie Merlant. Siamo negli anni '80 e la celebre attrice deve girare a Cinecittà un bizzarro film di fantascienza dai toni pulp.

Tra i protagonisti del film spiccano anche molti nomi italiani, come Isabella Ferrari, Franco Nero, Maurizio Lombardi, e la grande Ornella Muti, che ha raccontato: "Questo regista è molto speciale, è un regista unico, all'avanguardia, e ormai non ce ne sono tantissimi che esprimono i loro concetti come vogliono loro. Ogni personaggio non è scontato, anzi".

In "Roma elastica", in cui la Muti interpreta un personaggio molto eccentrico, finzione e realtà si confondono. Il film in qualche modo è anche un omaggio agli autori italiani del passato, da Bava ad Antonioni a Fellini. Ma Ornella non è una persona che vive di nostalgie. "Bisogna sempre andare avanti, conformarsi, perché altrimenti vivi nei ricordi, nelle nostalgie. - ha detto - A che serve? Noi dobbiamo stare bene: abbiamo una vita sola!".

E infatti i progetti non mancano per l'attrice italiana, che prima di Cannes ha finito di girare la serie di Luca Miniero "The Label", con Christian De Sica. "Poi dovrei fare una parte nella serie di Pupi Avati, poi dovrei mettere su uno spettacolo per questo inverno di teatro. Ho un po' di cose che bollono in pentola" ha concluso l'attrice.