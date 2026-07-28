Orlando Bloom tra i premiati di Bocelli a Celebrity Adventures

Forte dei Marmi (Lu), 28 lug. (askanews) - Oltre 2,3 milioni di euro raccolti dalla sola asta benefica, cifra destinata a crescere con il contributo delle ulteriori donazioni, a sostegno dei progetti educativi e umanitari della Andrea Bocelli Foundation in Italia e ad Haiti, delle attività della St. Luke Foundation di Haiti e di Grace Sober Living di Phoenix. È il primo bilancio dell'edizione 2026 di Celebrity Adventures Italy - Notti Toscane, l'evento benefico promosso da Andrea Bocelli che ha trasformato Forte dei Marmi in una capitale internazionale della solidarietà, riunendo alcune delle personalità più influenti del cinema, della musica, dello sport e dell'imprenditoria mondiale.

Alla corte del Maestro sono arrivati protagonisti internazionali come Orlando Bloom, Fran Drescher, Dolph Lundgren, Adrian Grenier, Gregory Porter e Andrea Lykke, insieme a sostenitori e ospiti uniti dalla volontà di contribuire a cause umanitarie. Al fianco del Maestro, vera anima e deus ex machina dell'evento, Veronica Berti, da sempre impegnata insieme ad Andrea nelle attività filantropiche della Fondazione (di cui è vice Presidente) e nei progetti dedicati all'educazione, all'inclusione e alla crescita delle nuove generazioni.

La manifestazione si è articolata in due serate: il primo appuntamento si è svolto all'Alpemare Beach Club, con un momento inaugurale dedicato agli ospiti e ai sostenitori della Fondazione, mentre il gran finale è andato in scena a Villa Alpebella, una delle residenze del Maestro, davanti a circa 600 benefattori internazionali. Una serata di gala che ha unito spettacolo, musica e solidarietà, con l'asta benefica come cuore della raccolta fondi.

Condotta da Jacqueline Tower Perkins, l'asta ha visto scendere in campo grandi brand, artisti e personalità internazionali con una selezione di oggetti, opere ed esperienze esclusive. Tra i contributi più prestigiosi quelli di maison come Chanel, Hermès e Tiffany, insieme a memorabilia e proposte legate a grandi nomi dello sport e dello spettacolo, tra cui Rafael Nadal e Snoop Dogg.

Momento centrale della serata la consegna dell'Andrea Bocelli Foundation Award a Orlando Bloom e Fran Drescher, premiati per il loro impegno a favore di cause umanitarie. Il riconoscimento è stato assegnato anche a Dolph Lundgren.

Ricevendo il premio, Orlando Bloom ha voluto sottolineare il valore del lavoro portato avanti da Andrea e Veronica Bocelli attraverso la Fondazione: "È un lavoro commovente quello che lei, Veronica e la vostra fondazione avete svolto per trasformare la vita di bambini e comunità in tutto il mondo. Per me è un privilegio, grazie per averci accolti stasera".

L'attore, impegnato da anni con UNICEF, ha raccontato il suo incontro con alcune delle realtà più fragili del mondo: "Il mio lavoro con UNICEF mi ha portato in diverse comunità dove ho visto le sfide che i bambini affrontano, la straordinaria dedizione di medici, infermieri, volontari e operatori umanitari che dedicano la propria vita agli altri, spesso senza alcun riconoscimento e talvolta a grande rischio personale".

"Ho incontrato bambini la cui resilienza continua a ispirarmi - ha aggiunto Bloom - bambini che hanno sopportato conflitti, sfollamenti, povertà e perdite, e che tuttavia trovano ancora motivi per sorridere, imparare e sognare". Un messaggio concluso con un appello alla responsabilità collettiva: "Spero che tutti noi continuiamo a usare qualsiasi dono, talento o influenza in nostro possesso al servizio degli altri, proprio come Andrea e Veronica hanno fatto così magnificamente attraverso la loro fondazione".