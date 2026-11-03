Oriens sbarca a Torino per supportare le PMI

Torino, 3 nov. (askanews) - Oriens sbarca anche in Piemonte e lo fa con la nuova sede a Torino. Un investimento che permette all'azienda di consulenza di ampliare la propria presenza nel Nord Italia e rafforzare il rapporto con le imprese dell'area torinese.

"La nuova apertura in Piemonte rappresenta un'ulteriore tappa nel processo di sviluppo territoriale di Oriens. Vogliamo portare supporto strategico e organizzativo alle piccole e medie imprese anche di questo territorio, sul quale lavoriamo già da anni e con il quale si sono instaurati ottimi rapporti. La partnership con Roberto Cucchi e la sua squadra ci permette adesso di avere una sede e una presenza continuativa sul posto, un fattore fondamentale per dare continuità alla relazione con gli imprenditori" ha dichiarato Giuseppe Piazza, Founder & CEO di Oriens Consulting.

L'obiettivo è migliorare il dialogo con le piccole e medie imprese locali e guidarle da vicino, con soluzioni su misura per ogni azienda.

"Noi li aiutiamo a migliorare la propria organizzazione. Non andiamo a insegnare agli imprenditori come fare gli imprenditori, ma li supportiamo nel migliorare la loro organizzazione con l'obiettivo di rendere l'azienda un meccanismo autonomo. Perché oggi le aziende, per essere vendibili e per permettere agli imprenditori di ottenere a fine carriera il giusto riconoscimento, devono essere autonome" ha aggiunto Roberto Cucchi, Business Partner Oriens di Area Piemonte.

Oggi, però, per molti la vera sfida è un'altra: riuscire ad attrarre e soprattutto trattenere le persone e i talenti giusti.

"È fondamentale che chi è alla guida dell'azienda rifletta sulle proprie abilità e capacità di leadership, e che renda chiare la direzione e il progetto d'impresa. Questo permette di creare una cultura capace di accompagnare la realizzazione di quel progetto attraverso il contributo delle persone" ha concluso Alessandra Veronese, HR Consultant di Oriens.

Perché guidare un'azienda nel futuro richiede una visione chiara, una guida solida e la capacità di mettere sempre le persone al centro.