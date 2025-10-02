Orban: "Su Ucraina noi abbiamo un piano di pace, altri uno di guerra"

Copenaghen, 2 ott. (askanews) - "Loro hanno un piano di guerra, noi abbiamo un piano di pace". Così il premier ungherese Viktor Orban ha attaccato i leader europei al termine della riunione della Comunità politica europea a Copenaghen.

Orban ha accusato diversi Paesi di non avere "esperienza diretta" con l'occupazione russa: "Molti di questi Stati non sono mai stati occupati dai russi. Noi sì, per 40 anni. Sappiamo cosa significa avere un conflitto con Mosca. Chi non è mai stato sotto il controllo russo ora ha l'appetito di volerli battere sul fronte. Noi conosciamo la macchina da guerra russa e non ci piace l'idea".

Rispondendo poi a una domanda su Donald Trump, Orban ha aggiunto: "Merita il Nobel per la pace, senza dubbio".