ULTIME NOTIZIE 19 MARZO 2026

Orban conferma il veto sugli aiuti a Kiev: "Prima il nostro petrolio"

Bruxelles, 19 mar. (askanews) - Al Consiglio europeo di Bruxelles, Viktor Orban ribadisce la posizione ungherese sul prestito da 90 miliardi di euro destinato all'Ucraina.

Budapest è pronta a sostenere Kiev solo dopo la ripresa delle forniture di petrolio russo, interrotte dopo i danni a un oleodotto. Fino ad allora, l'Ungheria non sosterrà alcuna proposta favorevole all'Ucraina.

La posizione di Orban arriva mentre i leader europei sono riuniti nel tentativo di sbloccare lo stallo sugli aiuti.

Viktor Orban, primo ministro dell'Ungheria: "La posizione dell'Ungheria è molto semplice. Siamo pronti a sostenere l'Ucraina quando riceveremo il nostro petrolio, che è bloccato da loro. Fino ad allora, nessuna decisione favorevole all'Ucraina sarà sostenuta dall'Ungheria qui".

"Stiamo aspettando il petrolio, tutto il resto sono solo favole. Noi crediamo solo ai fatti. Il petrolio deve arrivare in Ungheria, e allora si aprirà una nuova fase. Fino a quel momento, non possiamo sostenere alcuna proposta a favore dell'Ucraina".

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