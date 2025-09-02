ULTIME NOTIZIE 02 SETTEMBRE 2025

Opposizioni da La Russa, Boccia: chiediamo Meloni in aula Senato

Roma, 2 set. (askanews) - I capigruppo di opposizione al Senato hanno incontrato il presidente del Senato, Ignazio La Russa, per chiedere quanto prima la presenza della premier Giorgia Meloni e dei ministri competenti in aula per un confronto sui temi internazionali ed economici. Dando seguito ad una lettera inviata la settimana scorsa a La Russa, Francesco Boccia, Stefano Patuanelli e Dafne Musolini sono stati ricevuti a palazzo Madama dal presidente.

"Abbiamo chiesto che la presidente del Consiglio Meloni venga a riferire in aula sulle questioni internazionali di agosto, alcune drammatiche, a partire da Gaza, siamo molto preoccupati per quello che vediamo e per i silenzi del governo italiano e degli altri governi europei" ha detto il capogruppo del Pd Francesco Boccia.

"Abbiamo chiesto un confronto a partire dalle questioni internazionali, perché il dramma economico causato dai dazi è sotto gli occhi di tutti, ed è stato causato da Trump e dall'accondiscendenza del governo italiano e dei governi di destra in Europa a Trump - ha detto Boccia - e che ci sia questo confronto con il ministro dell'Economia, perché siamo molto preoccupati, prima della programmazione economica di settembre, dell'aggiornamento della vecchia nota al Def; Giorgetti si affanna a presentare dati positivi ma i dati sono molti negativi, e mi riferisco soprattutto al secondo semestre con Pil negativo, e al fatto che è stato corretto al ribasso il dato sulla crescita ben due volte" ha aggiunto Boccia.

POLITICA
SUGGERITI
Ultime notizie VEDI TUTTI
Più visti VEDI TUTTI
DI TENDENZA
Alcuni video presenti in questa sezione sono stati presi da internet, quindi valutati di pubblico dominio. Se i soggetti presenti in questi video o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, basterà fare richiesta di rimozione inviando una mail a: team_verticali@italiaonline.it. Provvederemo alla cancellazione del video nel minor tempo possibile.
Condividi
Annulla
Chiudi