"Oppenheimer" e "Povere creature" dominano le nomination dei Bafta

Londra, 18 gen. (askanews) - Dominano "Oppenheimer" con 13 candidature e "Poor Things" ("Povere creature!") con 11. Le nomination dei Bafta, gli Oscar del cinema britannico, appena annunciate a Londra

dagli attori Naomi Ackie e Kingsley Ben-Adir, vedono ancora il biopic storico di Christopher Nolan e il film di Yorgos Lanthimos su una Frankestein al femminile interpretata da Emma Stone, dominare la stagione cinematografica dopo il trionfo di entrambi ai Golden Globe.

Per Nolan tra le candidature più importanti ci sono quelle per il miglior film, la regia e il miglior attore protagonista, Cilian Murphy; per Lanthimos, miglior film e miglior attrice protagonista Emma Stone. L'attrice si contenderà il premio con: "Fantasia Barrino per 'Il colore viola'; Sandra Huller per 'Anatomia di una caduta'; Carey Mulligan per 'Maestro'; Vivian Oparah per 'Rye Lane' e Margot Robbie per 'Barbie'" ha annunciato Kingsley Ben-Adir.

In campo maschile, invece, gli avversari di Cilian Murphy sono Bradley Cooper, Colman Domingo, Paul Giamatti, Barry Keoghan, e Teo Yoo. Come miglior film, oltre a "Poor Things" e "Oppenheimer" ci sono "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese che ha conquistato 9 nomination, "Anatomia di una caduta" che ne ha conquistate 7 e "The Holdovers"-"Lezioni di vita".

Dalla cinquina per il miglior film in lingua non inglese è stato escluso "Le otto montagne" di Felix Van Groeningen e Charlotte Vandermeersch con Luca Marinelli e Alessandro Borghi.

I vincitori saranno annunciati il 18 febbraio.